Hilario “N”, hombre que fue detenido e identificado como el feminicida de Alma Lourdes, ya habría acosado a otra mujer, previo al incidente con la hermana de la víctima en Cajeme, en el estado de Sonora.

Esto luego de que en redes sociales fueran difundidos distintos audios de WhatsApp en los que el sujeto busca a una mujer llamada Karina.

Se trata de al menos cinco notas de audio difundidas en redes, como en la cuenta de X, @EsdeProfugos.

En las notas de audio, Hilario “N” busca en repetidas ocasiones a una mujer llamada Karina, información difundida en medios locales señala que se trataría de otra empleada de la Carnicería Chihuahua, lugar donde el pasado 19 de agosto le disparó a Alma Lourdes.

En las grabaciones, el acusado de feminicidio invita a salir a Karina, esto a pesar de que, al parecer, ella no ha respondido ninguna de sus llamadas ni mensajes.

“Buenas tardes, habla Hilario Beltrán, Karina, ¿cómo estás? Cómo he batallado para platicar contigo Karina, no se ha podido. ¿Qué estará pasando? No me contestas, no entra la llamada, el teléfono que me diste no será o ¿qué estará pasando? Yo ando afuera en un rancho, pero si hay algo de tratar que nos viéramos o platicar algo, mañana o el sábado, yo me iría mañana. Y si no hay nada contigo, que me puedas decir algo, no me tengas desconfianza Karina, si me estás escuchando. Yo soy persona de bien, seria, mis deseos para ti son buenos y estoy un poco decidido a que estemos, de que nos veamos, platiquemos y a ver a qué acuerdo podemos llegar. Tú ya estás grande, yo también, así de que no somos unos chamacos. Si se puede hacer un arreglo de que tengamos algo que ver, pues yo estoy dispuesto Karina, no sé tú qué piensas. Acuérdate que te estoy diciendo algo en serio”

Incluso, menciona que ya no es conveniente ir a verla, ya que algunos sujetos, al parecer empleados del lugar, ya no le dan acceso al negocio.

“Ahora otra cosa, ya no he podido ir para allá contigo, a lo mejor ni conviene. Los muchachos ahí, los porteros, ya no me dieron chance, que no hay chance de entrar para nada, que no sé qué. Sí, lo consigo si yo quiero, pero pa’ qué vamos a estar molestando a otras gentes sí tenemos el teléfono que tú me habías dado. Pero, si el teléfono no me contestas o mis mensajes no te llegan, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Está medio difícil, pero si no hay manera de que se pueda nada, pues no hay problema. Yo estoy concentrado en que nos veamos y platiquemos, pero si no se puede, tampoco lo que no se puede, pues no se hace. Yo quisiera que se pudiera y tener respuesta tuya Karina, no tengas miedo de nada”

Menciona Hilario “N”, presunto feminicida de Alma Lourdes