Fiscalía de Sonora desmiente desaparición del cantante colombiano B King en el estado

Puntualizó que en sus registros no figura ninguna denuncia. Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que no existe registro alguno sobre la desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez, también conocido como “B King”, ni de su compañero, el DJ Jorge Herrera, en territorio sonorense, como fue informado en días recientes.

No hay denuncias en Sonora

La corporación puntualizó que en sus registros no figura ninguna denuncia, reporte o indicio que confirme que Sánchez o Herrera hayan estado en Sonora o que hayan desaparecido en este estado.

Además, señaló que tampoco se cuenta con información que sustente que los artistas hayan viajado para presentarse en el estado de Sonora en fechas pasadas.

Investigación corresponde a CDMX

De acuerdo con la FGJES, las indagatorias sobre la desaparición de ambos ciudadanos colombianos corresponden a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Ahí se emitieron fichas de búsqueda oficiales tras confirmarse que las dos personas fueron vistas por última vez en la capital del país.

La Fiscalía de Sonora subrayó que mantiene coordinación interinstitucional con las autoridades correspondientes, a fin de aportar datos que pudieran surgir y auxiliar en el desarrollo de la investigación que permanece en curso.

El comunicado de la Fiscalía de Sonora fue compartido luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, solicitó apoyo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para localizar a los desaparecidos.

La FGJES reiteró que, en lo que respecta a Sonora, no existen elementos que vinculen a la entidad con la desaparición del colombiano Bayron Sánchez y del DJ Jorge Herrera.

¿Quién es Bayron Sánchez, “B King”?

B King es un DJ y cantante colombiano de 31 años, originario de Santander, Medellín, reconocido en la escena del reguetón y trap.

Mide 1.73 metros

Tiene una greca en la ceja izquierda

Porta diversos tatuajes en el cuerpo

Su ficha de búsqueda señala que el cantante fue visto por última vez en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 16 de septiembre de 2025.

Según el reporte, dijo que iría al gimnasio y, desde entonces, no se tuvo más información sobre su paradero.

