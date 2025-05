Fiscalía de Sonora ofrece un millón de pesos de recompensa por recaptura del “Ponchis”; hay 4 detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una ficha de búsqueda con recompensa de un millón de pesos por información útil y veraz que permita la recaptura de Saúl Francisco “N”, alias el “Ponchis” o el “Fantasma”, quien escapó del Cereso 1 de Hermosillo la noche del pasado 4 de mayo.

“El Ponchis” cuenta con órdenes de reaprehensión por los delitos de:

La Fiscalía también confirmó que ya fueron detenidas cuatro personas presuntamente implicadas en la evasión. Éstas se encuentran a disposición del juez por los delitos de:

Las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad activaron un operativo de búsqueda, con presencia en puntos estratégicos de Sonora y acciones tácticas coordinadas para dar con el paradero del prófugo.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan y se dará a conocer más información conforme avancen los tiempos procesales.

El gobernador Alfonso Durazo tomó protesta a Braulio Martínez Navarrete como nuevo secretario de Seguridad Pública en Sonora.

A días de la fuga de Saúl Francisco Hernández Tenorio, del Cereso 1 de Hermosillo, el mandatario anunció cambios en su gabinete, por lo que Víctor Hugo Enríquez dejó el cargo como titular de dicha dependencia y en su lugar fue nombrado Braulio Martínez Navarrete.

El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales, donde Durazo informó que Martínez Navarrete, quien hasta ahora se desempeñaba como su secretario particular, rindió protesta formal como nuevo encargado de la seguridad en el estado.

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal es capitán de Marina, con especialidad en Mando Naval por el Centro de Estudios Superiores Navales. Entre su experiencia destaca:

Este relevo representa el tercer cambio al frente de la SSP de Sonora desde que Alfonso Durazo asumió la gubernatura, en septiembre de 2021.

He nombrado a Braulio Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y he enviado su propuesta al Congreso del Estado para su aprobación, como corresponde en términos de la ley.



También he invitado a Paloma Terán a formar parte de mi gabinete como coordinadora del… pic.twitter.com/BSOmivp0IC