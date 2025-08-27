GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad informó de su captura. Foro: @SonoraSeguridad

En Sonora, trascendió la fuga de un reo del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1, durante este martes, el hecho provocó polémica, ya que es el segundo escape de un prisionero que se registra en el estado durante este año.

Posteriormente, la noche del 26 de agosto, las autoridades anunciaron la captura del reo.

Capturan a reo que escapó del Cereso Hermosillo 1; ¿qué se sabe?

Un interno que escapó del Cereso Hermosillo 1 fue recapturado este martes tras un operativo especial en el que participaron corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que la evasión se detectó durante el pase de lista en el área de celdas.

De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad para evitar que el caso escalara y se desplegó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la capital sonorense.

Elementos penitenciarios, junto con fuerzas estatales, federales y municipales, instalaron filtros de revisión, puntos de vigilancia y operativos coordinados para localizar al prófugo.

El hombre fue ubicado horas después de su fuga. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los agentes lograron detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público, donde se iniciarán los trámites legales correspondientes para definir su situación jurídica.

La corporación estatal compartió en sus redes sociales la confirmación de la captura y destacó la rápida coordinación entre corporaciones para impedir que el caso se prolongara.

Refuerzan la seguridad en penales

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora reiteró que mantendrá la coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios de Sonora y garantizar el orden al interior.

Además, subrayó que continuarán las medidas de supervisión y vigilancia para evitar que se repitan incidentes como el ocurrido en el Cereso Hermosillo 1.

