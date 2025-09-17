Hallan muerto al boxeador “Rafaguita” en Sonora; su cuerpo estaba envuelto en una cobija

GENERANDO AUDIO...

Su cuerpo habría sido encontrado el lunes pasado. Foto: Cuartoscuro

Jesús Iván Mercado Cabrera, joven boxeador de 21 años conocido como “Rafaguita”, fue encontrado muerto, envuelto en una cobija, en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

La noticia fue dada a conocer por el Colectivo Buscando En San Luis R.C. Sonora, durante el martes 16 de septiembre.

Cabe resaltar que, anteriormente, en Facebook, este grupo informó del hallazgo de su cuerpo el lunes pasado. En su publicación resaltaron sus tatuajes, entre ellos, uno que decía “Rafaguita”, en su tórax.

Hallan muerto al boxeador “Rafaguita” en Sonora; ¿qué más se sabe del caso?

El pugilista fue encontrado la mañana del 15 de septiembre envuelto en una cobija a un costado de la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, en los límites de México con Estados Unidos, señalan medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, transeúntes que circulaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo.

Inmediatamente, elementos de seguridad acudieron al lugar y confirmaron el hecho, por lo que se inició de inmediato el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

Según algunas versiones, el joven no presentaba huellas visibles de violencia externa, sin embargo, la necropsia será la que determine las causas de su muerte.

Trasciende que Jesús Iván Mercado Cabrera era originario de Nogales, sin embargo, recientemente se mudó a San Luis Río Colorado.

Luego de que se diera a conocer su fallecimiento, distintos medios deportivos y otros especializados en boxeo han dedicado algunas publicaciones al “Rafaguita”, a quien reconocieron por su estilo de pelea, juventud y por sus últimos combates.

