Huracán Lorena suspende clases en Sonora por cinco días

La media aplica para los 72 municipios. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Sonora, debido a las lluvias extraordinarias del huracán Lorena, autoridades del estado suspendieron clases desde la tarde de este miércoles.

A través de un comunicado, se pidió a los habitantes mantenerse atentos a las indicaciones oficiales, debido a las condiciones climatológicas derivadas del fenómeno meteorológico.

Suspenden clases en Sonora por huracán Lorena; ¿qué se sabe?

En sus cuentas oficiales de redes sociales, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó de la suspensión de clases en la entidad.

La dependencia resaltó que la media se implementó a partir del turno matutino de este miércoles 3 de septiembre.

Asimismo, la medida aplica para hoy jueves 4 de septiembre, así como para el viernes 5 de septiembre, en ambos turnos para escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos.

La indicación se implementa en los 72 municipios de Sonora, destacó la Secretaría de Educación y Cultura.

¿Para quiénes aplica la suspensión de clases?

La suspensión de clases es efectiva para la comunidad educativa en general, ya que el objetivo de dicha medida es proteger su salud e integridad.

Esto debido a que, según el pronóstico, se prevén precipitaciones de intensas a extraordinarias, así como vientos fuertes a intensos por los efectos del huracán Lorena.

Finalmente, la SEC recomendó a los habitantes permanecer atentos a las indicaciones que realicen las autoridades estatales a través de los canales oficiales.

