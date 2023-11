Detectan segunda granja afectada con influenza aviar en Sonora

Autoridades ya aplicaron medidas contraepidémicas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Luego de que se diera a conocer el primer caso de influenza aviar en Sonora, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detectó una segunda granja afectada en el municipio de Cajeme.

La dependencia explicó que el hallazgo fue por la notificación del productor y las acciones de vigilancia epidemiológica del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

¿Cómo detectaron la circulación del virus de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5?

Tras el reporte, técnicos de la Dirección General de Salud Animal (DGSA) acudieron a tomar las muestras correspondientes. Así, confirmaron la presencia del virus tras realizar pruebas en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 2 del Senasica, en Hermosillo, Sonora.

“Inmediatamente, los técnicos de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) de la DGSA emprendieron la aplicación de las medidas contraepidémicas correspondientes”. Explicó la Sader a través de un comunicado.

¿Dónde se encuentra la segunda granja afectada con influenza aviar?

La DGSA declaró cuarentena en la segunda granja afectada con influenza aviar en Sonora e iniciaron las labores de despoblación, limpieza y desinfección de la Unidad de Producción Avícola (UPA). Ésta contaba con una población de 54 mil aves de postura.

Cabe mencionar que la granja está ubicada a 3 kilómetros de la primera con diagnóstico confirmado para IAAP AH5, donde ya fueron despobladas las 90 mil aves que se encontraban en ella. Además, se desinfectan las instalaciones.

El organismo de la Secretaría de Agricultura recordó que el consumo de carne de pollo y huevo son seguros, ya que las granjas afectadas por la IAAP son cuarentenadas para evitar que se movilicen productos provenientes de ellas.

Por otro lado, las autoridades precisaron que la influenza aviar no representa ningún riesgo para el ser humano. Toda vez que los animales enfermos son sacrificados con el objetivo de evitar la dispersión del virus.

¿Qué otras indicaciones han dado las autoridades?

La DGSA indicó que, ante el flujo de aves migratorias en esta temporada, continúan las labores de investigación epidemiológica en Sonora. También se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Mientras que Senasica detalló que la principal práctica preventiva es la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad en las granjas avícolas. Por ello, recalcó su exhorto a los productores comerciales y familiares a extremar precauciones.

Además de que es necesario establecer protocolos sanitarios para las personas que ingresen a las UPA. El personal debe bañarse antes de entrar a la granja, cambiar su ropa de casa por la de trabajo y repetir el procedimiento al salir de la unidad, refirió.

También deben lavar y desinfectar todos los vehículos; utilizar tapetes sanitarios en la entrada principal y en cada caseta y revisar cotidianamente la parvada para detectar aves con signos clínicos sugestivos.

Deben evitar el ingreso de personas ajenas a la UPA y revisar escrupulosamente sus instalaciones. Esto, con el fin de que no existan espacios por donde puedan ingresar las aves silvestres y la fauna nociva.

