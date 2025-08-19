GENERANDO AUDIO...

Cefereso 1 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este martes se dio a conocer que Julio César Jr., investigado por tráfico de armas y drogas, llegó de Estados Unidos a México y fue ingresado en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información de medios locales, este centro penitenciario ha encarcelado a reos como Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal, Rubén Oseguera González, el “Menchito”; Jorge Ortiz Reyes, fundador de “La Unión Tepito”, entre otros.

¿Quiénes han pasado por el Cefereso 11?

La prensa local señala que Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal, ingresó al Cefereso 11 de Hermosillo, por ser uno de los exfuncionarios relacionados con la operación “Rápido y Furioso”.

Otro criminal que ha pisado el penal de la capital de Sonora, es Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el “Mencho”. El “Menchito” fue uno de los líderes del CJNG y se le acusa de tráfico de droga hacia Estados Unidos. Su captura ocurrió en México en junio de 2015, pero continuó manejando las operaciones del CJNG desde prisión hasta su extradición a Estados Unidos en 2020. En 2025 recibió condena de cadena perpetua.

Jorge Ortiz Reyes, conocido como el “Tanque”, fundador de la “Unión Tepito”, el grupo criminal encargado de la distribución de drogas en la Ciudad de México (CDMX), también estuvo encerrado en Hermosillo, Sonora. Al “Tanque” se le acusa de extorsión, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, también estuvo en el Cefereso 11 de Hermosillo. Mireles fue encarcelado en 2014 por presuntamente no cumplir con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de México; tres años después se le concedió la libertad tras pagar una fianza y fue absuelto un año después.

Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en el Cefereso 11 de Hermosillo

Julio César Chávez Jr. fue deportado a México y está a disposición de un Juez Federal, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Policía Federal Ministerial detuvo al boxeador en la garita “Dennis Deconcini”, en el municipio de Ímuris, Sonora, a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto. De ahí lo trasladaron a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial de Hermosillo, Sonora, y ahora se encuentra en el Cefereso 11.

Durante la mañanera de este martes 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Chávez Jr. fue deportado a México y su administración recibió la notificación, aunque no agregó más detalles.

