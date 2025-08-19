GENERANDO AUDIO...

El Cefereso 11 es un penal de máxima seguridad. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Julio César Chávez Jr., boxeador investigado por tráfico de armas y droga, fue trasladado de Estados Unidos (EE.UU.) para ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, ubicado en Hermosillo, en el estado de Sonora.

La información de su llegada a México trascendió durante la mañana de este martes y pudo ser confirmada en el Registro Nacional de Detenciones.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

¿Cuándo entregaron a Julio César Chávez Jr. a autoridades mexicanas?

Dicho documento señala que el “Junior” fue detenido por autoridades mexicanas en Ímuris, a las 11:53 horas de la mañana del 18 de agosto. Vestía un pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos.

Asimismo, fue el periodista Carlos Jiménez quien dio a conocer que el hijo de la leyenda, Julio César Chávez, ya había sido ingresado en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora.

¿Cómo es la cárcel donde está el “Junior”?

El Cefereso 11 está ubicado sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 33+800.

Fue inaugurado en octubre de 2012, por el entonces presidente, Felipe Calderón, junto con el gobernador de Sonora en turno, Guillermo Padres, así como por el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este penal de máxima seguridad contó con una inversión de 4 mil 200 millones de pesos, tiene una extensión de alrededor de 100 hectáreas y está dividido en varios módulos.

De la misma manera, se ha dado a conocer que cuenta con una capacidad para 2 mil 500 reos aproximadamente, así como con medidas inspiradas en modelos de penales de Estados Unidos.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

En su inauguración, se informó que contaba con mil 200 cámaras, equipo de rayos X, escáneres, aparatos de detección molecular de droga, lectores biométricos y bloqueadores de señales de celular y radiocomunicación.

Cabe mencionar que en mayo de 2023 registró una riña y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones para el penal.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

¿Quiénes han pasado por el Cefereso 11?

La prensa local señala que Facundo Rosas Rosas, excomisionado de la Policía Federal, ingresó al Cefereso 11 de Hermosillo, por ser uno de los exfuncionarios relacionados con la operación “Rápido y Furioso”.

También Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el “Mencho”. El “Menchito” fue uno de los líderes del CJNG y se le acusa de tráfico de droga hacia Estados Unidos, entre otros.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Julio César Chávez Carrasco fue detenido el pasado 3 de julio de 2025 en Los Ángeles, California, por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante la mañanera de este martes 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Chávez Jr. fue deportado a México y su administración recibió la notificación, aunque no agregó más detalles.

Foto: Cuartoscuro/Archivo

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]