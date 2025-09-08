Lorena da respiro a sequía en Sonora; presas muestran recuperación

GENERANDO AUDIO...

El almacenaje de todas las presas creció en 26%. Foto: Antonio López Moreno

Antes de las lluvias torrenciales que dejó el huracán Lorena, en el norte del país, la presa de Hermosillo, Sonora, lucía prácticamente desértica, ahora, pasó a almacenar una cantidad importante del vital líquido.

El fenómeno tropical, que se degradó la semana pasada e impactó fuertemente en municipios como Hermosillo, Cajeme y Navojoa, dejó afectaciones en infraestructura, no obstante, también dio un respiro ante la sequía extrema.

¿Cuál es la situación de la sequía en Sonora tras el paso de Lorena?

El monitor hídrico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), establece que al día de hoy, la principal presa de la capital sonorense posee un 1.3 de almacenamiento.

Previo al fenómeno tropical era de 0.0, es decir, no contenía ni una sola gota de agua.

Y, en términos generales, el almacenaje total de todas las presas creció en 26 puntos porcentuales.

Foto: Antonio López Moreno

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), los días jueves y viernes fueron los más críticos en materia de acciones emprendidas. Pues registraron desde crecidas de arroyos, formación de socavones y evacuación de familias por el riesgo de vivir en terrenos planos.

En el centro del estado los acumulados de lluvia fueron de 88 milímetros, de acuerdo con la Conagua y en localidades del sur de la entidad colindantes con Sinaloa, fueron de hasta 125 milímetros.

Desde el fin de semana el fenómeno se disipó por completo, por lo que los pronósticos prevén climas calurosos y cielos despejados.

Foto: Antonio López Moreno

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]