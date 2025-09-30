Más de 160 colonias de Hermosillo tendrán fallas en el servicio de agua por turbiedad en El Molinito
Agua de Hermosillo informó que, debido a la turbiedad registrada en la presa El Molinito, este martes 30 de septiembre se aplicará un esquema de control de presiones en la red de distribución, lo que provocará variaciones en el suministro en distintas zonas de la capital del estado de Sonora.
¿Por qué habrá fallas en el agua?
La dependencia explicó que, tras las lluvias del pasado viernes, el arrastre de arena y sedimentos hacia la presa obligó a detener la operación de las plantas potabilizadoras.
Esta condición redujo la producción en alrededor de 300 litros por segundo, afectando principalmente a los sectores Centro y Norte Bajo de Hermosillo.
Para equilibrar el servicio, se implementará un esquema temporal de regulación de presiones que impactará también al sector Sur, donde los usuarios podrían presentar desde bajas presiones hasta intermitencias en el servicio.
¿Cuándo se normalizará el servicio?
Los técnicos señalaron que, a tres días del ingreso de agua con sedimentos, la turbiedad no ha disminuido, lo que impide reactivar las plantas potabilizadoras.
Por ello, continuará el esquema de control de presiones hasta que las condiciones permitan normalizar la operación.
Llamado a la ciudadanía
Agua de Hermosillo pidió la comprensión de los usuarios y recomendó contar con sistemas de almacenamiento como tinacos o cisternas, a fin de enfrentar situaciones extraordinarias como esta.
¿Cuáles son las colonias afectadas en la zona Centro y Norte Bajo de Hermosillo?
- Jesús García
- Periodista
- Pitic
- Loma Linda
- Constitución
- Issste Federal
- Modelo
- San Benito
- Balderrama
- Olivares
- Choyal
- Puesta del Sol
- Pimentel
- Los Rosales
- Apolo
- Francisco Villa
- Ley 57
- Luis Encinas
- Isabeles
- Las Aves
- Ayuntamiento
- San Javier
- Condesa
- Las Torres
- Viñedos
- Las Plazas
- Álvaro Obregón
- Sahuaro
- Magisterial
- 22 de Septiembre
- Sonacer
- San Isidro
- Valle Dorado
- Rancho Bonito
- Nuevo Sahuaro
- Mirasoles
- Buena Vista
- Haciendas del Sol
- Plaza Grande
- Nueva España
- Internacional
- Villa Fontana
- Inalámbrica
- San Jerónimo
- San Bernardino
- Mariachi
- Cañada de los Negros
- Centenario
- Casa Blanca
- Centro
- Villa Satélite
- Valle Verde
- Las Granjas
- Fuentes del Mezquital
- Cerro de la Campana
- Salido
- Las Pilas
- Las Quintas
- Valle del Lago
- Casa Grande
- Los Lagos
- Palmar del Sol
- Los Arcos
- San Juan
- Santa Fe
- Capistrano
- Casa Bonita
- La Manga
- El Esplendor
- Puerta Real
- La Choya
- Los Arroyos
- Nueva Galicia
- Country Club
- 5 de Mayo
- Rinconada
- Amapolas
- San Luis
- Bella Vista
- El Ranchito
Colonias del Sur en Hermosillo que también resultarán afectadas
- Chula Vista
- Renacimiento
- Sierra Clara
- Terranova
- Vista Real
- Adolfo de la Huerta
- Cereso
- Cuauhtémoc
- La Campana
- Las Lomas
- Real de Minas
- Pimas Residencial
- Quinta Real
- Adolfo López Mateos
- Arcoiris
- Poetas
- El Mezquite
- H. Los Lirios
- Palo Verde
- Olivos
- Las Peredas
- Y Griega
- Corceles
- Villa de Parras
- Versalles
- Campo Grande
- Rívelo
- Castelo
- Real de Sevilla
- Villas del Mediterráneo
- La Encantada
- La Rioja
- Salvatierra
- Provincias
- La Coruña
- Conquistador
- Real del Quiroga
- Obispos
- Real de Montejo
- Agaves Residencial
- Akiwiki
- Altamira
- Bonanza
- Casa Linda
- Central de Abastos
- Costa del Sol
- Hacienda de los Alcatraces
- Los Girasoles
- Pedregal de la Villa
- Quinta del Sol
- Santa Anita
- Villa Hermosa
- Cerro de la Cruz
- Emiliano Zapata
- El Jito
- Eusebio Kino
- Las Villas
- San Pablo
- Villa de Seris
- Ampliación Las Minitas
- Camino del Seri
- Fovissste
- Senda Dorada
- Jardines de Mónaco
- Las Praderas
- Nacameri
- Rosales y Palo Verde
- La Verbena
- Asturias
- San Ángel
- Portal del Pitic
- Aurea
- Paseo San Ángel
- Paseo Real
- Montecarlo
- Villa Bonita
- Real del Carmen
- Alegranza
- Córdova
- Monte Real
- Urbi Villa Campestre
- Urbi Villas del Prado, entre otros sectores aledaños