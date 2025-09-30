Más de 160 colonias de Hermosillo tendrán fallas en el servicio de agua por turbiedad en El Molinito

GENERANDO AUDIO...

Habrá variaciones en distintas zonas de la ciudad. Foto: Agua de Hermosillo

Agua de Hermosillo informó que, debido a la turbiedad registrada en la presa El Molinito, este martes 30 de septiembre se aplicará un esquema de control de presiones en la red de distribución, lo que provocará variaciones en el suministro en distintas zonas de la capital del estado de Sonora.

¿Por qué habrá fallas en el agua?

La dependencia explicó que, tras las lluvias del pasado viernes, el arrastre de arena y sedimentos hacia la presa obligó a detener la operación de las plantas potabilizadoras.

Esta condición redujo la producción en alrededor de 300 litros por segundo, afectando principalmente a los sectores Centro y Norte Bajo de Hermosillo.

Para equilibrar el servicio, se implementará un esquema temporal de regulación de presiones que impactará también al sector Sur, donde los usuarios podrían presentar desde bajas presiones hasta intermitencias en el servicio.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

Los técnicos señalaron que, a tres días del ingreso de agua con sedimentos, la turbiedad no ha disminuido, lo que impide reactivar las plantas potabilizadoras.

Por ello, continuará el esquema de control de presiones hasta que las condiciones permitan normalizar la operación.

Llamado a la ciudadanía

Agua de Hermosillo pidió la comprensión de los usuarios y recomendó contar con sistemas de almacenamiento como tinacos o cisternas, a fin de enfrentar situaciones extraordinarias como esta.

¿Cuáles son las colonias afectadas en la zona Centro y Norte Bajo de Hermosillo?

Jesús García

Periodista

Pitic

Loma Linda

Constitución

Issste Federal

Modelo

San Benito

Balderrama

Olivares

Choyal

Puesta del Sol

Pimentel

Los Rosales

Apolo

Francisco Villa

Ley 57

Luis Encinas

Isabeles

Las Aves

Ayuntamiento

San Javier

Condesa

Las Torres

Viñedos

Las Plazas

Álvaro Obregón

Sahuaro

Magisterial

22 de Septiembre

Sonacer

San Isidro

Valle Dorado

Rancho Bonito

Nuevo Sahuaro

Mirasoles

Buena Vista

Haciendas del Sol

Plaza Grande

Nueva España

Internacional

Villa Fontana

Inalámbrica

San Jerónimo

San Bernardino

Mariachi

Cañada de los Negros

Centenario

Casa Blanca

Centro

Villa Satélite

Valle Verde

Las Granjas

Fuentes del Mezquital

Cerro de la Campana

Salido

Las Pilas

Las Quintas

Valle del Lago

Casa Grande

Los Lagos

Palmar del Sol

Los Arcos

San Juan

Santa Fe

Capistrano

Casa Bonita

La Manga

El Esplendor

Puerta Real

La Choya

Los Arroyos

Nueva Galicia

Country Club

5 de Mayo

Rinconada

Amapolas

San Luis

Bella Vista

El Ranchito

Colonias del Sur en Hermosillo que también resultarán afectadas

Chula Vista

Renacimiento

Sierra Clara

Terranova

Vista Real

Adolfo de la Huerta

Cereso

Cuauhtémoc

La Campana

Las Lomas

Real de Minas

Pimas Residencial

Quinta Real

Adolfo López Mateos

Arcoiris

Poetas

El Mezquite

H. Los Lirios

Palo Verde

Olivos

Las Peredas

Y Griega

Corceles

Villa de Parras

Versalles

Campo Grande

Rívelo

Castelo

Real de Sevilla

Villas del Mediterráneo

La Encantada

La Rioja

Salvatierra

Provincias

La Coruña

Conquistador

Real del Quiroga

Obispos

Real de Montejo

Agaves Residencial

Akiwiki

Altamira

Bonanza

Casa Linda

Central de Abastos

Costa del Sol

Hacienda de los Alcatraces

Los Girasoles

Pedregal de la Villa

Quinta del Sol

Santa Anita

Villa Hermosa

Cerro de la Cruz

Emiliano Zapata

El Jito

Eusebio Kino

Las Villas

San Pablo

Villa de Seris

Ampliación Las Minitas

Camino del Seri

Fovissste

Senda Dorada

Jardines de Mónaco

Las Praderas

Nacameri

Rosales y Palo Verde

La Verbena

Asturias

San Ángel

Portal del Pitic

Aurea

Paseo San Ángel

Paseo Real

Montecarlo

Villa Bonita

Real del Carmen

Alegranza

Córdova

Monte Real

Urbi Villa Campestre

Urbi Villas del Prado, entre otros sectores aledaños

