“El caso de Sonora hay un detenido, es el padre, el esposo, pues el padre, la pareja de las menores y de la mujer y bueno lo está investigando la Fiscalía de Sonora y vamos a revisar, siempre vamos a condenar, pues, cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños, pero no tenemos, el gabinete no me, no ha reconocido, pues que sea un, que esté en los números, hasta ahora, pero les pedí que lo revisaran para saber realmente cómo se ha aumentado o no la violencia intrafamiliar y al mismo tiempo la muerte violenta de la infancia en nuestro país”.