Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron mil 201 paquetes con posible cocaína y detuvieron al conductor de un tractocamión en San Luis Río Colorado, Sonora.

Droga oculta en la caja seca

Durante la inspección al vehículo, los agentes detectaron irregularidades en el techo de la caja seca, lo que derivó en una revisión más detallada. En ella localizaron los paquetes confeccionados en plástico negro, con una sustancia con características similares a la cocaína.

Detención del conductor

El conductor del tractocamión fue detenido, informado de sus derechos de ley y, junto con la droga asegurada, puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Compromiso contra el narcotráfico

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de combatir el tráfico de drogas en México mediante acciones coordinadas que buscan impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y garantizar la seguridad de la población.

