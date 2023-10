“Aquí traigo a mi hijo”: papá graba entrega de adolescente involucrado en riña en CBTIS de Guaymas, Sonora

“Con el dolor de mi corazón, aquí traigo a mi hijo”, declaró Manuel Verdugo, papá del adolescente de 16 años involucrado en la pelea contra otros estudiantes al exterior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), número 40, en Guaymas, Sonora.

A través de un video que compartió en redes sociales, el padre señaló que su hijo no está huyendo de las autoridades y acude junto con el menor de edad para entregarlo al Ministerio Público.

Asimismo, invitó a los demás padres de los otros jóvenes involucrados para que digan la verdad de lo ocurrido, porque sus declaraciones no cuadran con lo mostrado en las grabaciones.

En ese sentido, medios locales informaron que el joven de 16 años, atacado por otros alumnos y que resultó herido con arma blanca, también está siendo responsabilizado por lesionar a un estudiante.

Manuel Verdugo declaró, incluso, que el director del CBTIS, de nombre Aarón Edmundo Luna, le manifestó ayudarlo con el incidente ocurrido al exterior del centro educativo, pero, al no suceder, lo está haciendo público.

“Al director del CBTIS, de nombre Aarón, me dijeron que no hiciera las cosas públicas porque me iban a ayudar y al final de cuentas no me ayudaron, ni siquiera me contestan la llamada. Estaba cuidando la imagen de la escuela el director (…) Usted director Aarón, que quedó de confirmarme y hablarme en 20 minutos, pasaron tres días y nunca me habló”.

Manuel Verdugo.