Por confusión, balean al abogado Carlos Bustamante durante operativo de la AMIC en Hermosillo

El conocido abogado de Hermosillo, Sonora, Carlos Bustamante Bracamontes, fue baleado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), debido a una presunta confusión mientras ejecutaban una orden de aprehensión.

Así lo confirmó el fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien declaró a la prensa que el hecho ocurrió el fin de semana, luego de una agresión que sufrieron agentes de la corporación.

“Fueron perseguidos por unas camionetas y que un vehículo les cierra el paso, ellos consideran y piensan que fue una agresión, por lo cual le disparan, resultando herido el tripulante del vehículo. El tripulante del vehículo es un particular que no tiene nada que ver con los hechos, no es un delincuente, ya se encuentra en el hospital, está delicado de salud y aún cuando fue una confusión”

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora