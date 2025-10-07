Rehabilitan colector en Las Quintas; cierran vialidad tres semanas en Hermosillo

GENERANDO AUDIO...

Piden a la población tomar rutas alternas. Foto: Agua de Hermosillo

A partir de este martes 7 de octubre, personal de Agua de Hermosillo inició trabajos de rehabilitación en un colector de aguas residuales ubicado en la colonia Las Quintas.

Por las obras, las autoridades implementan el cierre temporal de una vialidad por tres semanas.

¿Qué se sabe de la rehabilitación del colector de aguas residuales en Hermosillo?

Miguel Ángel Santana, gerente de Alcantarillado y Saneamiento del organismo, informó que la obra contempla la sustitución de una línea de conducción de 12 pulgadas de diámetro.

Actualmente, desaloja aguas negras de un amplio sector de la ciudad, incluyendo las colonias:

Las Quintas

Llano Verde

Calzada de Los Ángeles

El funcionario detalló que esta infraestructura también atiende a diversos edificios institucionales en la zona, entre ellos el INE, Conalep, SNTE y la Secretaría de Salud.

Por este contexto, su rehabilitación resulta prioritaria para mejorar el servicio y prevenir posibles afectaciones sanitarias.

¿Qué vialidad estará cerrada durante tres semanas en Hermosillo, Sonora?

Durante el periodo de obra, que se extenderá aproximadamente tres semanas, se mantendrá cerrada a la circulación la calle Miró Avella, en el tramo comprendido entre la Calzada de Los Ángeles y la calle San Bernardino.

Trabajadores de Agua de Hermosillo instalará señalamientos viales y rutas alternas para orientar a los automovilistas y prevenir incidentes.

Asimismo, la dependencia exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y planificar con anticipación sus traslados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]