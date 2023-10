¡De periodistas a luchadoras! Reporteras protagonizan pelea en el Congreso de Sonora

Reporteras protagonizan pelea en el Congreso de Sonora. Foto: Getty | Ilustrativa

Un par de reporteras protagonizaron una pelea en el Congreso de Sonora mientras asistían a la entrega de la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses. El fuerte encontronazo fue captado en un video, que ya se hizo viral en redes sociales.

¿Cómo fue la pelea entre las reporteras?

En las imágenes, se aprecia cómo las mujeres comienzan a tomarse de la ropa de manera un tanto violenta, mientras el resto de los asistentes trata de calmarlas.

La pelea sucedió durante la entrega de la Presea del Poderío de las Mujeres, cuando una de las comunicadoras acusó a su colega de ir de oficina en oficina pidiendo dinero. pic.twitter.com/zKpIzdpvjz — Emeequis (@emeequis) October 18, 2023

Las mujeres, identificadas como Mirtha Castro y Erika Lugo, lejos de actuar con calma y prudencia, escalaron la agresión y comenzaron los jalones de cabello y los arañones en la cara, en medio de los gritos de los asistentes.

Una de las reporteras, vestida con un traje color mostaza, no tardó en tomar a su contrincante de la coleta de caballo que llevaba para zarandearla. Sin embargo, la otra, en blusa negra, no se deja y responde clavando las manos, y las uñas, directo a la cara de su rival.

Luego de los primeros actos de violencia, un hombre se mete entre las mujeres para tratar de detener y terminar la pelea al interior del Congreso de Sonora. Luego de soltar del cabello a su contrincante, una de las reporteras comenzó a gritar que la otra mujer la había ofendido.

“Me ofendió. Me ofendió. Ella me arrebató el teléfono. Ella me arrebató el teléfono y me arañó la cara”, gritaba mientras jalaba al hombre que, para ese momento, se había convertido en el referí de la pelea entre las reporteras.

Visiblemente alterada, la mujer del traje color mostaza exige que no la toquen, pues otras personas trataban de tranquilizarla, aunque sin éxito.

Cuando ya parecía haber terminado el pleito físico entre las reporteras, los insultos continuaron y la enardecida mujer buscó, nuevamente, golpear a su contrincante, quien se peinaba mientras argumentaba que la había grabado, sin su consentimiento.

Ya con más distancia de por medio y escoltada por los compañeros que trataron de calamar el pleito, una de las mujeres no dudó en lanzar una amenaza, dejando ver que el problema podría escalar, ya que prometió esperar a la reportera afuera de las instalaciones del Congreso de Sonora.

Aunque el video ya es viral en plataformas digitales, hasta el momento se desconoce la razón por la que las reporteras terminaron a golpes y jalones de cabello.