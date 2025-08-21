Rescatan a 54 perritos en Nogales, Sonora; vivían en condiciones críticas

GENERANDO AUDIO...

Se realizó un cateo en la colonia Vistas del Sur. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En Sonora, 54 perritos fueron rescatados de un predio en Nogales, en el que se encontraban en condiciones insalubres, informaron autoridades estatales.

Cabe mencionar que algunas versiones locales señalan que el inmueble donde fueron encontrados es un rastro. Además, se reportó la presencia de algunos canes muertos y congelados. Sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.

Rescatan a 54 perritos en Nogales, Sonora; ¿qué se sabe?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que rescató a 54 perros en Nogales, Sonora, durante un cateo realizado el pasado 19 de agosto, luego de detectar posibles casos de maltrato animal.

Operativo en la colonia Vistas del Sur

El cateo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Vistas del Sur. Inició a las 12:36 y concluyó a las 15:30 horas, con la participación de personal especializado de la FGJES.

En el lugar se localizaron 54 caninos de distintas razas en condiciones insalubres, lo que confirmó la presunción de maltrato animal, destacó la Fiscalía.

Hallan documentos de un presunto agente de la extinta Policía Federal

Además de los perritos, las autoridades aseguraron documentación a nombre de un hombre que presuntamente fue sargento primero de la extinta Policía Federal, entre ellas una credencial oficial y una solicitud de empleo.

Estos indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de esta persona o de otros posibles involucrados en los hechos.

Investigación en curso

La FGJES reiteró su compromiso con la protección integral de los animales y aseguró que mantendrá las indagatorias para identificar a los responsables.

Señaló que los avances se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos procesales, a fin de garantizar la procuración de justicia.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]