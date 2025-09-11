Rescatan a oso que pasó más de un día en un árbol de Agua Prieta, Sonora

| 22:59 | Redacción | UnoTV | Agua Prieta, Sonora
Rescatan a oso que pasó horas en un árbol en Agua Prieta, Sonora
Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Un oso que se mantuvo encaramado en un árbol de la colonia Centro, en Agua Prieta, Sonora, por más de 36 horas, fue rescatado por autoridades ambientales y de protección civil, luego de que su permanencia causara alarma entre vecinos.

La presencia de curiosos complicó el rescate

De acuerdo con reportes locales, el ejemplar permaneció más de un día en lo alto de un pino cercano a la línea fronteriza. Aunque se le proporcionó fruta y agua, el oso se mostraba nervioso y renuente a bajar, debido a que la gente continuaba acercándose a observarlo.

Coordinación de autoridades

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el operativo de rescate fue realizado en conjunto con la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora y el Ayuntamiento de Agua Prieta. Tras ser bajado, el animal fue trasladado al Centro Ecológico del Estado de Sonora (CEES).

Oso en observación y con posible liberación

En el CEES, médicos veterinarios mantienen bajo observación al ejemplar, aparentemente una hembra que porta un arete de identificación, aunque aún no se ha confirmado su procedencia. Una vez que se encuentre en condiciones óptimas, será liberado en su hábitat natural.

