Sequía se aleja de Sonora: 2 municipios salen del top de los más afectados

Reportan 11 municipios con sequía excepcional. Foto: IA

La sequía da un respiro en Sonora, estado donde se reportan estragos en un total de 63 municipios, de los 72 que conforman la entidad, al 15 de agosto de 2025, informó en su último reporte el Monitor de Sequía de México (MSM).

Esto representa una afectación de 87.5%, lo que significa una reducción del 2.8%, respecto al cierre de julio pasado.

Sequía en Sonora, ¿Cuál es la situación a mediados de agosto de 2025?

Como señala el Monitor de Sequía de México, al 15 de agosto de 2025, entre los municipios de Sonora afectados por las altas temperaturas, encontramos:

14 con sequía moderada (D1)

19 con sequía severa (D2)

19 con sequía extrema (D3)

11 con sequía excepcional (D4)

En comparación, al 31 de julio de 2025, Sonora reportó un total de 65 municipios con sequía y una afectación del 90.3% de su territorio, entre ellos:

10 con sequía moderada (D1)

19 con sequía severa (D2)

22 con sequía extrema (D3)

14 con sequía excepcional (D4)

¿Cuál era la situación en Sonora de la sequía a mediados de agosto del año pasado?

Pese a que hay una leve mejora, debemos recordar que este año la sequía ha perjudicado más a la entidad, si tomamos como referencia los datos del 15 de agosto de 2024.

Para esa fecha, el Monitor de Sequía de México reportó 49 municipios con sequía en Sonora:

11 con sequía moderada (D1)

16 con sequía severa (D2)

7 con sequía extrema (D3)

15 con sequía excepcional (D4)

Con esto, a mediados de agosto del año pasado, Sonora reportó 68.1% de municipios que presentaban algún tipo de sequía, 19.4% menos que la cifra actual, que es de 87.5% en 2025.

Lluvias recientes ayudan en la lucha contra la sequía en Sonora

En días pasados, las lluvias monzónicas han generado un incremento cercano al 2% en el almacenamiento de las presas en Sonora, esto de acuerdo con el monitor hídrico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La región sur oriental es la más beneficiada con las precipitaciones que la semana pasada impactaron al campo y a los mantos acuíferos.

Al 14 de agosto, las ocho presas del estado presentaban un 17.4% de almacenamiento, mientras que el año pasado era de 15.5%.