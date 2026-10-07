Fiscalía pedirá prisión preventiva para Maximiano “N” por sueros vitaminados que causaron la muerte de 8 personas

Doctor Maximiano “N”. Foto: Fiscalía Sonora

La Fiscalía de Sonora solicitará que Maximiano “N”, investigado por el caso de los sueros vitaminados, permanezca en prisión preventiva mientras continúa su proceso judicial.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que en la audiencia de imputación la Fiscalía pedirá que el médico lleve el proceso en prisión.

Caso de sueros vitaminados: pedirán prisión preventiva para Maximiano

El fiscal señaló que Maximiano “N” presenta actualmente una condición precaria de salud.

Sin embargo, explicó que por su edad no puede acceder a un beneficio, aunque señaló que un juez podría considerar otra medida por razones médicas.

“En este momento sí tiene una condición precaria de salud, pero por edad no puede acceder a un beneficio; sin embargo, si el señor juez considerara por razones médicas, hay posibilidad. Sin embargo, decirse que nosotros vamos a pedir la prisión preventiva justificada”. Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora

Maximiano “N” se entregó este lunes ante las autoridades, después de permanecer más de cuatro meses prófugo de la justicia.

Investigan ocho muertes relacionadas con sueros vitaminados

El médico es investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, también se contabilizan 12 personas con lesiones o afectaciones.

Como parte de la investigación, se han realizado:

245 actuaciones, entre entrevistas y diversas diligencias

25 cateos.

146 dictámenes periciales

Dictámenes de alta especialidad médica

Además, las autoridades han asegurado siete inmuebles y 16 vehículos.

Fiscalía espera resolución en audiencia de imputación

La audiencia de imputación de Maximiano “N” se lleva a cabo este martes.

Durante esa etapa, la Fiscalía de Sonora solicitará que el médico permanezca en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso de los sueros vitaminados.

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