Suspenden clases en escuela de Hermosillo tras hallazgo de bombas molotov

Hallan bombas molotov en escuela. Foto: Antonio López

Integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con brigadas de auxilio, desactivaron y resguardaron artefactos incendiarios improvisados, comúnmente llamados “bombas molotov”, que fueron lanzados contra una escuela primaria en Hermosillo, Sonora.

Cerca de las 6:30 de la mañana, el intendente de la primaria “Vicente Guerrero” notificó a los números de emergencia sobre cuatro botellas de vidrio que contenían combustible y mechas.

La llamada fue atendida a las 7:30 y, posteriormente, las autoridades escolares determinaron cancelar las clases como parte de las medidas de seguridad y protocolo.

“Por recomendación de las autoridades, se suspendieron labores académicas este martes y se informó sobre la medida a la comunidad escolar”, informó la SEC en un comunicado preliminar.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, en lo que va del año se han registrado incidentes semejantes en negocios cercanos al plantel.

En el momento del hallazgo no había estudiantes en las instalaciones, pues el ingreso habitual está programado a las 8:30 horas.

