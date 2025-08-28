GENERANDO AUDIO...

Familia es arrollada en Sonora; niños resultan heridos. Foto: Getty | Ilustrativa

Una familia fue arrollada por un automóvil en San Luis Río Colorado, Sonora, luego de que un niño corriera hacia la calle y sus familiares intentaran detenerlo.

El accidente, que ocurrió sobre la avenida Obregón, dejó a cinco menores y al padre lesionados. Usuarios de redes sociales compartieron el video del accidente que pronto se hizo viral en redes sociales.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Momento del accidente

Cámaras de seguridad de un restaurante captaron el momento exacto del accidente. En el video se observa cómo el menor se adelanta hacia la vialidad mientras sus familiares corren detrás de él.

Segundos después, el vehículo que circulaba a velocidad embiste a todo el grupo.

Los primeros en auxiliar a la familia fueron transeúntes y empleados del local, quienes corrieron para brindar apoyo mientras llamaban a los servicios de emergencia.

Víctimas fueron trasladadas a Estados Unidos

De acuerdo con reportes locales, cinco niños y el padre fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del automóvil fue detenido por las autoridades, aunque no se ha precisado si permaneció en el lugar tras el impacto o intentó retirarse.

Autoridades investigan el caso en Sonora

La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales del conductor. Asimismo, reforzará los operativos de seguridad vial en la zona para evitar que este tipo de hechos se repitan.

