Alcalde de Jalpa de Méndez se viraliza por “cantinflear” en conferencia

José del Carmen Olán, presidente municipal. Foto: Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

José del Carmen Olán, presidente municipal de Jalpa de Méndez, en el estado de Tabasco, se viralizó en redes sociales al “cantinflear” durante una conferencia de prensa para presentar la décima edición de la Feria de la Butifarra. Aparentemente, el alcalde se puso nervioso con una pregunta relacionada con el evento y “tropezó” con sus propias palabras.

Se viraliza alcalde de Jalpa de Méndez por “cantinflear” en conferencia de prensa

Ayer martes se realizó la presentación de la Feria de la Butifarra 2025, una fiesta gastronómica que celebrará uno de los platillos típicos del estado de Tabasco y se realizará del 24 al 25 de octubre en el municipio de Jalpa de Méndez.

Durante la conferencia ya mencionada, uno de los periodistas le preguntó a José del Carmen Olán sobre la sede en la que se realizará la feria. El alcalde no entendió y le pidió al reportero que le repitiera la pregunta; posteriormente dio una respuesta que dejó confundidos a todos los presentes.

“Si, pues es lo que digo, siempre ya se tiene, eh…, tenemos aquí al iniciador que inició con las butifarras, ¿verdad?, que en inicio se inició en la Plaza de la Juventud, luego se fue al Centro Cultural Juvenil”.

El video de esta inusual respuesta se viralizó rápidamente en redes sociales, causando risas en los internautas que no entienden que quiso decir el alcalde de Jalpa de Méndez.

