Aparecen miles de peces muertos en la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa

Peces muertos. Foto: Armando de la Rosa

Miles de peces muertos aparecieron este lunes por la mañana en algunas zonas de la Laguna de las Ilusiones en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para retirarlos.

Las zonas donde se presentó una mayor cantidad de peces muertos fue en las orillas del Parque Museo La Venta y en las orillas del fraccionamiento Prados de Villahermosa, donde la ciudadanía notó desde temprana hora la gran cantidad de peces muertos.

Incluso, esta misma mañana también fue hallado un pequeño mapache muerto a orillas de la Laguna de las Ilusiones, por lo cual, los inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible retiraron el cuerpo del animal. De igual forma, fueron desplegadas, al menos, cuatro lanchas con equipos para recolectar los peces muertos y llevarlos a la orilla para ser enterrados.

¿Qué provocó la muerte de miles de peces?

Cabe señalar que la mortandad de peces causó un fuerte olor fétido en varias zonas de la Laguna y algunos cocodrilos y garzas aprovecharon la situación para devorar los peces.

El extraño suceso ocurrió justamente después de una fuerte tormenta en Villahermosa, Tabasco, y las autoridades no han informado las posibles causas de la mortandad de peces.

Es importante precisar que la mayoría de los peces muertos eran sardinas y tilapias; no se detectaron pejelagartos, cocodrilos ni manatíes muertos.

