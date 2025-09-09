GENERANDO AUDIO...

El hombre tenía retenidos a 7 menores. Foto: Corresponsales

Un fuerte operativo de seguridad en Tabasco terminó con la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un multihomicidio en el municipio de Centla, además del rescate de siete menores que eran retenidos contra su voluntad.

De acuerdo con los reportes, tras conocerse la agresión donde varias personas perdieron la vida, corporaciones federales y estatales desplegaron un dispositivo especial para dar con el responsable. Durante los patrullajes en carretera, los agentes localizaron a un sujeto de 41 años acompañado de los niños.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó huir, pero fue detenido a los pocos metros. Tras su captura, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.

Menores rescatados y bajo resguardo

Los siete menores fueron auxiliados por las autoridades, quienes les proporcionaron alimentación, agua y atención médica para comprobar su estado de salud. Más tarde, fueron llevados ante la autoridad correspondiente para posteriormente ser entregados a sus familias.

Operativo conjunto en Tabasco

En la operación participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, FGR y autoridades locales, quienes lograron cerrar el cerco para evitar la fuga del presunto multihomicida.