GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en la Villahermosa-Cárdenas. Foto: Armando de la Rosa

Durante la mañana de este miércoles, decenas de obreros de empresas subcontratistas de Pemex, bloquearon la carretera federal Villahermosa con dirección a Cárdenas, a la altura del Puente de Los Monos, para protestar por la falta de pagos por parte de Petróleos Mexicanos.

Los manifestantes se reunieron a orillas de la carretera y luego marcharon hasta el Puente de Los Monos, donde realizaron un bloqueo para protestar.

De igual forma, otro contingente de manifestantes de la ranchería Anacleto Canabal, del municipio de Centro, realizó un segundo bloqueo en el sentido que va de Cárdenas a Villahermosa para exigir la pavimentación de sus calles y obras sociales por parte de Pemex.

[TE PUEDE INTERESAR: El huachicol fiscal cuesta 150 mil mdp a Pemex y a ti podría costarte el auto]

Ambos bloqueos provocaron un severo caos vial en la carretera federal Villahermosa-Cárdenas y en varias avenidas de la capital Tabasqueña.

Tras casi media hora de bloqueo, el contingente de obreros de empresas subcontratistas se replegó, permiten el paso vial, y amenazan con volver a bloquear, en tanto que el contingente de pobladores de Anacleto Canabal se movilizó a las oficinas del ayuntamiento de Centro donde esperan ser atendidos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]