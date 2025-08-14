Catean edificio de lujo ligado a Hernán Bermúdez en Villahermosa

GENERANDO AUDIO...

Cateo en un edificio en la ciudad de Villahermosa. Foto: Armando de la Rosa

Durante la noche de este miércoles, las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en el edificio de lujo “Laguna Park” ubicado a un costado de la Laguna de las Ilusiones en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

De manera extraoficial, se dice que el inmueble estaría vinculado a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, quien se encuentra prófugo de la justicia, acusado de ser el presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Catean inmueble que estaría vinculado con Hernán Bermúdez

En la zona, decenas de uniformados cerraron los accesos al edificio y el Ejército Mexicano custodió la zona. Además, un grupo de hombres encapuchados ingresaron al inmueble.

Hasta la misma noche de este miércoles las autoridades no habían ofrecido información sobre el operativo; sin embargo, trascendió que, supuestamente, fue un cateo a un departamento de la hija de Hernán Bermúdez, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Cabe señalar que la semana pasada, las autoridades catearon la residencia del exsecretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, la cual se ubica en el exclusivo fraccionamiento “El Campestre” en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Cabe señalar que el inmueble quedó bajo resguardo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes vigilan la propiedad. En las entradas del inmueble se colocaron los sellos de ‘aseguramiento’. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, informó que, tras el cateo, se determinó que la casa estaba abandonada y no hubo detenidos.

