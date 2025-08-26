Confirman muerte de Martín Medina, exfuncionario de Tabasco, al interior del reclusorio de Villahermosa

GENERANDO AUDIO...

Martín Medina, exfuncioanrio acusado de feminicidio. Fotos: Armando de la Rosa

Javier May gobernador de Tabasco confirmó la muerte de Martín Medina Sonda, exfuncionario estatal acusado del feminicidio de su esposa.

A Medina lo encontraron sin vida en el interior de su celda, en el reclusorio de Villahermosa, la mañana de este martes.

Martin Medina purgaba una condena de 50 años al ser señalado como autor intelectual del asesinato de su exesposa Ema Gabriela Molina Canto, muerta en 2017 en Mérida, Yucatán.

Al exfuncionario también lo acusaban de diversos delitos relacionados con el manejo ilícito de recursos públicos en la administración del ahora ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes sobre la muerte del exfuncionario. Respecto a la causa de muerte, el gobernador Javier May mencionó que los primeros indicios señalan que podría tratarse de suicidio, aunque continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Cabe señalar que el arresto de Martín Medina causó polémica en el sur de México, ya que el empresario, presuntamente, contrató a dos sicarios de Tabasco para viajar a Yucatán y ultimar a Gabriela Molina, sin embargo, luego de cometer el crimen, los agresores fueron detenidos a las afueras de la ciudad de Mérida.

