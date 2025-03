Denuncian otro caso de abuso sexual en escuela de Tabasco; ahora, en una primaria

GENERANDO AUDIO...

En Tabasco, se presentó otro caso de abuso sexual. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Tabasco, otro caso de supuesto abuso sexual fue denunciado, ya que este jueves por la mañana, los padres de familia de la escuela primaria “Carlos Pellicer Cámara”, ubicada en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista, en Villahermosa, protestaron para exigir que se investigue el caso de abuso contra una niña de 7 años.

¿Qué se sabe del presunto abuso en Tabasco?

Al respecto, la madre de la menor, la señora Sandra Rodríguez Morales, denunció que su hija, presuntamente, fue introducida a un baño y abusada sexualmente por un albañil que se encontraba realizando trabajos de remodelación en la escuela.

“Metió al baño a mi hija, (la) tocó, le bajó su ropa, no quiero hablar de esa parte específica porque es muy vergonzoso para mi hija. En un principio quería hacer esto, pero tanto la directora como la supervisora me dijeron que no lo hiciera para que la integridad de mi niña no estuviera mal y yo en eso pensé, que mi hija no estuviera en boca de nadie, por eso me quedé callada y contar con las autoridades, pero no he logrado que se haga justicia”, dijo Sandra Rodríguez Morales, madre de la menor presuntamente abusada.

Falta de apoyo en escuela de Tabasco

También denunció que la directora de la escuela no quiso revelar el nombre del albañil que presuntamente cometió el abuso, y ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Los padres de familia protestaron por el caso y cerraron la escuela.

“La niña por miedo a esta persona no hablaba, ya después de que yo supe la verdad, le vine a decir a la directora y la segunda vez me dijo ella que me iba a apoyar, pero luego, cuando vine ya con el nombre de la persona, me cerró la puerta definitivamente y me dijo que ella no podía darme informe de nada”, añadió la madre de la menor.

Cabe señalar que este nuevo caso se suma a la lista de denuncias por abuso en escuelas, ya que el pasado lunes, hubo una protesta violenta de estudiantes del Plantel Uno del Colegio de Bachilleres en Villahermosa por el caso de un maestro que supuestamente abusó de una alumna.