Detienen al “Beto Coca” y a la “Señora” en Tabasco, considerados objetivos prioritarios

Autoridades detuvieron a Humberto “N”, mejor conocido como “Beto Coca”, de 46 años, identificado como un objetivo prioritario por su presunta participación en delitos contra la salud.

Junto a “Beto Coca”, autoridades también detuvieron a Luisa Irasema “N” alias la “Señora”, de 44 años, también considerada como un objetivo prioritario.

¿Dónde detuvieron a “Beto Coca” y a la “Señora”?

La detención de los objetivos prioritarios se dio en un operativo sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la Barra de San Pedro, del municipio de Centla.

Aseguran marihuana y vehículo durante la detención

Durante la inspección, las autoridades le aseguraron a “Beto Coca” y a la “Señora” varias bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y un vehículo Volkswagen Teramont color gris.

Tanto los implicados como lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica y continuar con la investigación.

En el operativo que permitió la detención de “Beto Coca” y la “Señora” participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Tras la detención, autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en el estado de Tabasco, con acciones coordinadas para prevenir el delito, atender emergencias y recuperar la tranquilidad en las distintas regiones.