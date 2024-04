“No me tengas miedo; yo no como”: denuncian a señor por acosar a una mujer en Paraíso, Tabasco

En Paraíso, Tabasco, denunciaron un caso de acoso. Foto: X @ElMomentoOfic

Un nuevo caso de acoso está causando indignación entre los habitantes del estado de Tabasco. Una mujer, en el municipio de Paraíso, grabó a un hombre que la hostigaba en la calle y le insistía para que se subiera en su coche. El video de este caso circula en redes sociales.

Denuncian un nuevo caso de acoso en el municipio de Paraíso, Tabasco

La grabación muestra a un adulto mayor, en el interior de un vehículo, hablando con la denunciante. Este sujeto se ofrece para llevarla a su destino y le insiste para que aborde el vehículo. Ella se muestra incómoda ante el ofrecimiento y lo demuestra en su tono de voz.

“¿A dónde vas? ¿Vas al Oxxo?, te llevo si quieres. No me tengas miedo, yo no como, no devoro. Simplemente, quisiera que fueras mi amiga. Dame tu número”, se escucha que le dice el acosador, mientras ella se niega a sus peticiones.

Cansada del acoso recibido, la mujer le dice que si no la deja en paz, le va a llamar a su papá. Al escuchar esto, el conductor menciona que “es su compadre”, le pide perdón a la joven, enciende el motor del auto y se marcha del lugar.

De acuerdo con medios locales, la denunciante tiene miedo porque el señor que la acosó en Paraíso, Tabasco, sabe en dónde trabaja.

