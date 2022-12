El curioso visitante llegó en la víspera de Navidad. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En esta Navidad muchos esperaban a Santa Claus en sus hogares, pero esta chica de Tabasco tuvo un visitante inesperado: ¡Un cocodrilo!. El video de tan inusual encuentro fue publicado en Facebook y generó varias reacciones entre los internautas.

De acuerdo con medios locales, los eventos ocurrieron en el municipio de Nacajuca, en el estado de Tabasco, durante la mañana del 24 de diciembre, un día antes de que Santa visitará a todos los niños del mundo.

La visita inesperada de un cocodrilo en Tabasco durante la víspera de Navidad

Mediante una breve transmisión realizada en Facebook, la usuaria “Monse Green” compartió el predicamento en el que se encontraba durante la víspera de Navidad: ¡Un cocodrilo se metió a su casa en Tabasco!

“Necesito que alguien me ayude o me diga a donde marcar. Resulta que está lloviendo muchísimo y acabo de abrir la puerta para ver como iba avanzando el agua y enseguida se metió un lagarto. Ahí está parado, no se mueve”.

En este punto, Monse deja de enfocar su rostro y muestra al cocodrilo que se encuentra inmóvil, cerca de la puerta de la casa. En la toma se alcanza a ver el patio, completamente inundado, pero el nivel del agua no es lo suficientemente alto como para meterse en el hogar.

El reptil protagonista del video no es tan grande, y quizá sea un poco más largo que un perro mediano. Durante el tiempo que dura la grabación no muestra señales de ser agresivo, simplemente se relaja en la sala.

“¡Qué miedo!, ¿Qué hago? No sé si moverlo con una escoba o que ¿Si lo muevo con la escoba y la muerde y a mí también? ¡Qué horror! Sí está grandecito”.

Para no dejar al público en suspenso, Monse publicó más tarde un mensaje en su propio video en el que explica que las autoridades de Protección Civil acudieron a su casa para llevarse al lagarto.

“Ya vino Protección Civil a sacarlo por si estaban con el pendiente, ji, ji, ji, ¡Feliz Navidad!”.