Estados Unidos no ha pedido extradición de Hernán, ni informado de investigaciones contra él

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Hasta el momento la DEA no ha solicitado extraditar a Hernán Bermúdez Requena a Estados Unidos, cuyo gobierno tampoco ha notificado a Tabasco sobre alguna investigación contra su exsecretario de Seguridad.

Asimismo, tras la primera audiencia de Bermúdez, el titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dijo que el exfuncionario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo martes.

“El solicitó ahorita la duplicidad del término constitucional, para el día martes se continúa con la audiencia de ley, para definir su situación jurídica”

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros / fiscal general de Tabasco

De igual forma, comentó que no hay una solicitud de extradición por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA), y además el gobierno estadounidense no ha notificado de alguna investigación contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco.

“- ¿Hernán Bermúdez, algún tema del gobierno norteamericano contra él? – No que yo esté comunicado, que tengan buena tarde, me voy”

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros / fiscal general de Tabasco

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El fiscal de Tabasco hizo las declaraciones en el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad de Villahermosa; sin embargo, al mismo tiempo que se realizaba el evento, se reportaron disturbios en la capital tabasqueña, donde en la avenida César Sandino, fue incendiado un auto.

Mientras que en la colonia Gaviotas Sur, varios vehículos fueron dañados por la aparición de dispositivos Ponchallantas, e incluso, apareció una cartulina con un mensaje amenazador contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco.