Hallan a mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, informó que las mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en el estado fueron localizadas.

En la red social X, el mandatario detalló que las mujeres se encuentran bien de salud y están bajo resguardo de la Fiscalía Genera del Estado de Tabasco para determinar su situación.

“Informo a la opinión pública que a 24 horas de que la Fiscalía de Tabasco fuese enterada por el escrito del Consulado de Colombia en Cancún, y después de un buen trabajo de investigación de dicha Fiscalía, se localizó a las mujeres colombianas mencionadas por la cónsul y que presuntamente estaban desaparecidas”, informó Merino Campos.

De la misma manera, el mandatario estatal reafirmó que las mujeres se encuentran bien de salud y resguardadas en lo que se determina su situación.

“Seguiremos informando por las cuentas y canales oficiales”, detalló el gobernador de Tabasco en la red social X.

¿Qué se sabe del caso de mujeres colombianas desaparecidas en Tabasco?

Este sábado 13 de enero se reportó la desaparición de nueve mujeres colombianas, todas ellas integrantes de un grupo de “escorts” que compartían residencia en dicha entidad. La denuncia sobre este caso fue presentada por compañeras de las afectadas.

Se reveló que las mujeres desaparecieron después de ser enviadas a una fiesta privada en el municipio de Cárdenas, organizada por un individuo conocido como el “Jaguar”. Las sospechas apuntan hacia su posible conexión con una red de trata de personas asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

UnoTV consultó al vocero del Gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos, quien confirmó que se abrió una investigación por la desaparición de las mujeres, no obstante, el funcionario dijo que las investigaciones comenzaron luego de una denuncia presentada apenas este viernes 12 de enero por el consulado de Colombia en la Ciudad de México.

El funcionario confirmó que no se tenían reportes de la desaparición de las jóvenes, ya que no existía ninguna denuncia que señalará el secuestro y, además, que las jóvenes llegaron a Cárdenas y no a Villahermosa, como mencionaron algunos medios.