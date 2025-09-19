Hernán Bermúdez no será llevado a Tabasco por razones de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Foto: Cuartoscuro.

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que la audiencia inicial de Hernán Bermúdez Requena se llevará a cabo de manera virtual desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, y no en Villahermosa, como se había señalado en un inicio.

Vázquez Landeros precisó que Bermúdez “fue ingresado al penal número uno federal, al Altiplano, en Toluca, Estado de México. Estamos próximos a la audiencia para el cumplimiento de la orden de aprehensión y posteriormente pasar a la imputación”.

Audiencia de Hernán Bermúdez, en línea

El fiscal explicó que la audiencia será en línea, mediante una plataforma que conectará al penal federal y a las autoridades de Tabasco. Subrayó que la decisión de no trasladar a Bermúdez a Villahermosa obedece a razones de seguridad, por lo que permanecerá recluido en el Estado de México.

“¿Es por seguridad que no viene a Tabasco? Sí, es un tema de seguridad”, señaló el fiscal, quien además mencionó que, dentro de la estrategia de defensa, Bermúdez podría incluso buscar figurar como testigo protegido, aunque aclaró que dicha posibilidad depende de la estrategia legal que adopte su defensa.

Más órdenes de aprehensión relacionadas con el caso

Vázquez Landeros agregó que la Fiscalía General de Tabasco mantiene abiertas investigaciones y que existen más órdenes de aprehensión contra personas cercanas a Hernán Bermúdez, aunque no dio detalles sobre los nombres o cargos que se les imputan.