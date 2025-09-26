GENERANDO AUDIO...

Ola de incendios y bloqueos en Villahermosa Foto: Especial

Durante la tarde de este viernes, se registraron disturbios en Villahermosa, Tabasco, protagonizados por grupos de hombres armados. Como respuesta, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en el municipio de Centro para atender la emergencia y restablecer el orden.

Los primeros reportes indican que los atacantes incendiaron una tienda de abarrotes en la avenida 16 de Septiembre, y más tarde, otra en la carretera federal Villahermosa-Cárdenas.

Incendios y bloqueos en Villahermosa

Además de los incendios, se colocaron dispositivos ponchallantas en la avenida Luis Donaldo Colosio y en la carretera federal a Cárdenas, lo que provocó daños a varios vehículos.

En la colonia Indeco, un automóvil fue incendiado, mientras que en la colonia Gaviotas Sur, un grupo armado intentó sin éxito prender fuego a otra tienda.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante los hechos; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas que originaron la jornada de violencia.

Respuesta de las autoridades

Tras los ataques, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron un amplio operativo para buscar a los responsables y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia en las principales vialidades de la ciudad y en los puntos donde se registraron los incendios. El operativo continúa en curso, mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer el motivo de los disturbios.