José Ramiro López Obrador responde críticas por sus 13 ranchos

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente de México. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, conocido como “Pepín”, respondió a las críticas y cuestionamientos por la propiedad de 13 ranchos ganaderos a su nombre, luego de una investigación periodística que reveló su adquisición por un monto de 6.9 millones de pesos y 649 cabezas de ganado.

El hermano menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya irregularidades y sostuvo que la acumulación de bienes es producto de su trabajo. “Yo sé cómo las adquirí, ¿verdad? Y es producto del esfuerzo”, declaró a medios locales.

José Ramiro López Obrador defiende la legalidad de sus bienes

López Obrador afirmó que toda la información sobre sus propiedades se encuentra registrada en su declaración patrimonial y que los documentos difundidos por el periodista Audelino Macario forman parte de esos registros públicos.

“Esa información la sacaron precisamente de mi declaración patrimonial, yo eso lo tengo declarado y mis declaraciones son públicas, yo no escondo absolutamente nada”, respondió el funcionario estatal ante los señalamientos.

Investigación señala compras millonarias

De acuerdo con la investigación periodística, José Ramiro López Obrador habría adquirido 13 ranchos en Tabasco, la mayoría durante el periodo en que su hermano encabezaba la Presidencia de la República. En el reporte también se indica que el funcionario declaró no tener empleo, empresa o ingreso alguno en 2023.

Pese a las críticas, el morenista no desmintió los documentos presentados, aunque argumentó que las compras se realizaron “poco a poco y antes del mandato” de su hermano.

