Libra proceso delegado de la FGR en Tabasco por abuso sexual

GENERANDO AUDIO...

Juez rechaza proceso contra delegado de la FGR en Tabasco

Un juez federal determinó no vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco, acusado de hostigamiento, abuso sexual y discriminación en agravio de una excolaboradora.

La resolución fue tomada el lunes por el juez Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien impidió que la FGR continuara con la investigación.

El 9 de mayo pasado, la revista Proceso reveló que la FGR mantenía abierta una investigación contra Rivera Cisneros desde 2019, por conductas presuntamente cometidas cuando era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero. Pese a ello, en 2024 fue designado como delegado en Tabasco por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con la misma revista, el juez no descartó que los hechos denunciados hayan ocurrido, sino que determinó el sobreseimiento de los delitos de hostigamiento y discriminación al considerar que ya habían prescrito. La víctima, identificada como Ana “N”, denunció haber sufrido tocamientos, insinuaciones, mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017, pero sólo pudo presentar una denuncia formal hasta 2019.

En audiencia, el juez indicó que los señalamientos por abuso sexual no se acreditaron, pues las pruebas presentadas por la FGR carecían de sustento sólido. Incluso, descartó peritajes psicológicos que confirmaban afectaciones a la víctima, argumentando que no detallaban la metodología empleada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Por el contrario, avaló un dictamen privado en informática presentado por Rivera Cisneros, que supuestamente mostraba una relación personal con la denunciante, aunque no se comprobó el origen de los mensajes exhibidos. El juez también indicó que no existía una subordinación directa entre ambos y que las conductas descritas podrían corresponder a una relación de cercanía o coqueteo.

La decisión dejó a la FGR imposibilitada para formular imputación nuevamente en este caso, aunque tanto la víctima como la propia institución tienen la opción de apelar la resolución.