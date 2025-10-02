Nuevamente aparecen miles de peces muertos en la Laguna de las Ilusiones

GENERANDO AUDIO...

Miles de peces muertos aparecieron este miércoles por la mañana en la Laguna de las Ilusiones, en Villahermosa, Tabasco, sobre todo en las orillas del Fraccionamiento Prados de Villahermosa y la colonia Magisterial, donde vecinos denunciaron los fuertes olores.

Este fenómeno no es nuevo. A mediados de septiembre también se registró una mortandad de peces en la misma laguna, a un costado del Parque Museo La Venta, lo que ha encendido las alertas de los habitantes y de las autoridades ambientales del estado.

Autoridades confirman presencia de descargas residuales

De acuerdo con Sheila Cadena Nieto, secretaria de Medio Ambiente de Tabasco, la causa principal es la acumulación de sedimentos desde hace décadas. Con las lluvias intensas, el agua se revuelve y disminuye el oxígeno, lo que afecta principalmente a dos especies de peces, mientras que las otras 33 que habitan en la Laguna no presentan daños.

La funcionaria también señaló que hay descargas de aguas residuales provenientes del ayuntamiento de Centro y de viviendas cercanas, lo que complica aún más la calidad del agua en la zona. Vecinos han solicitado apoyo para la limpieza, pues el olor se ha vuelto insoportable en las colonias aledañas.

La Laguna de las Ilusiones es un área natural protegida y hábitat de especies como cocodrilos, manatíes, peces y aves, por lo que autoridades locales trabajan en conjunto con vecinos para frenar las descargas y reducir el impacto ambiental.

