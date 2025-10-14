¿Quién es el “Niño Sicario” detenido por secuestro, asesinato y venta de drogas en Tabasco?

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron al llamado “Niño Sicario” en Tabasco. Foto: Getty Images

En las últimas horas, se ha vuelto tendencia la detención de un menor de edad apodado como el “Niño Sicario” durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) en Tabasco. Con apenas 14 años se dedicaba al secuestro, asesinato y venta de droga en el municipio de Centro y era considerado un objetivo prioritario por su peligrosidad.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Detienen al “Niño Sicario” durante operativo en Tabasco

Medios locales reportaron que durante la madrugada del pasado domingo, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca de la SSPC detuvieron a dos personas en la carretera Villahermosa-La Isla, entre ellos un adolescente de 14 años conocido como el “Niño Sicario”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

El menor portaba un subametralladora tipo Uzi e intentó cortar cartucho para enfrentarse a los elementos de seguridad, pero se atascó un casquillo del arma, por este motivo no hubo personas lesionadas durante el operativo.

Además del “Niño Sicario”, las autoridades también detuvieron al “Chuncho”, un hombre de 37 años que es señalado como operador del “Chicles”.

[TE PUEDE INTERESAR: Así recluta a menores el crimen organizado en México; conoce las entidades más afectadas]

¿Quién es el “Niño Sicario”?

Sobre el “Niño Sicario” se sabe que operaba en la zona de la Corregidora, quinta sección, y se dedicaba al secuestro, asesinato y venta de droga. La prensa local menciona que las autoridades de Tabasco lo consideraban como un objetivo prioritario debido a su peligrosidad a pesar de su corta edad.

Durante su detención, los integrantes del FIRT Olmeca decomisaron un teléfono celular que pertenecía al menor, en este dispositivo encontraron el video de una mujer que había sido secuestrada y liberada días después; también había imágenes de otra víctima que, presuntamente, fue asesinada y enterrada en la parte trasera de una casa de seguridad.