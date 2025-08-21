Sujetos armados golpean y roban a policías de Jalapa, Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Se confirmó la agresión a policías en Jalapa, Tabasco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, confirmó que un grupo de sujetos armados golpeó y robó a elementos de la Policía Municipal. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles, mientras los elementos de seguridad se desplazaban para atender un reporte ciudadano.

Sujetos armados golpean y roban a policías municipales en Jalapa, Tabasco

Mediante un comunicado se informó que durante la madrugada del miércoles, elementos de la Policía Municipal de Jalapa fueron interceptados por un grupo de personas armadas que se desplazaban a bordo de más de 10 vehículos.

A los elementos los golpearon y les quitaron sus pertenencias, incluyendo la patrulla en la que viajaban. El reporte médico señala que todos los policías se encuentran sanos y fuera de peligro. También se confirmó que no hay personas fallecidas.

El municipio de Jalapa añade que, tiempo después de la agresión en contra de los policías, se recuperó la patrulla robada. Actualmente, las autoridades locales siguen una línea de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los sujetos que agredieron a los policías municipales, ni han revelado a cuál grupo delictivo pertenecen. Tampoco hay mención de personas detenidas.

