Violencia no da tregua: tiroteo en bar clandestino de Villahermosa, Tabasco, deja 2 muertos

En el estado de Tabasco, este lunes por la madrugada se registró otro tiroteo en un bar clandestino. El lugar está ubicado en la Villa Tamulté de las Sabanas, a las afueras de la ciudad de Villahermosa. Se dio a conocer que dos personas perdieron la vida.

Este nuevo caso ocurre a poco más de una semana de la balacera en el Antro Hope 52, que dejó como saldo tres muertos, dos heridos y siete detenidos en Villahermosa.

La balacera en el Bar de la Villa Tamulté de las Sabanas ocurrió minutos después de las 3:00 horas de la madrugada. Al igual que en el caso de Hope 52, el momento del asesinato también quedó videograbado por las cámaras de vigilancia.

En el video, se aprecia cómo un hombre saca un arma y les dispara a tres personas, de las cuales, una sobrevivió y dos fallecieron.

Por su parte, el fiscal general de Tabasco, Nicolás Bautista Ovando, informó que el tirador del bar podría ser un policía estatal. No obstante, las investigaciones aún siguen en curso.

“- (¿Sería un policía estatal en el caso de Tamulté de las Sabanas?) -Pues la víctima no, no tengo yo ese dato. (-¿El agresor es policía?) -Se dice, pero no puedo yo afirmarle, está incipiente la información”.

Explicó Nicolas Bautista Ovando, fiscal de Tabasco.