“Estamos acá por voluntad”: una de las 8 colombianas rescatadas en Tabasco comparte su testimonio

Una de las 8 colombianas localizadas en Tabasco compartió su testimonio sobre lo que ocurrió, luego de que, durante el fin de semana, hubo un reporte de desaparición por parte del Consulado de Colombia en Cancún.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) compartió un video en el que aparece una de las colombianas localizadas. Ella afirma que se encuentra bien de salud y llegó a México por su propia voluntad.

“Yo me encuentro bien de salud. Apenas me doy cuenta de que no estaban buscando por todo México con esos videos que montaron; Nosotros estamos acá de voluntad”.

Mencionó la colombiana