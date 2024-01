Buscan a dos policías desaparecidos tras balaceras y quema de vehículos en Villahermosa

En Tabasco, las autoridades investigan la desaparición de dos policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Se les vio por última vez la noche del pasado 22 de diciembre. Esto, antes de que un contingente de hombres armados provocara diversos incendios y balaceras en varias zonas de la ciudad de Villahermosa.

La joven Briseida González Ortiz, esposa del policía Isabelino García de la Rosa, acudió el martes a protestar a las afueras de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se realizó en Villahermosa, para exigir que se investigue la desaparición de su marido.

“Vine a pedir información de mi esposo, desapareció el día viernes 22 de diciembre, estaba trabajando y yo no volví a saber nada de él. Él trabaja de policía… salió a trabajar, él estaba en el trabajo cuando yo ya no volví a saber nada de él, no me dan ninguna información… dicen que no hay desaparecidos y que está raro que él no aparezca, me di cuenta cuando él me mandó un mensaje y yo luego le mandé otro mensaje y ya no me respondió. Fue como a las 6:50 de la tarde, entonces yo supuse que estaba ocupado, porque muchas veces así yo le escribía y como estaba trabajando, no me respondía, hasta después, y ese día no obtuve respuesta”.

Briseida González Ortiz, esposa de policía desaparecido.