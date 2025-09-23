Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena; deberá permanecer en prisión

17:29
Nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez
Foto: Cuartoscuro.

Fue vinculado a proceso Hernán Bermúdez Requena, alias el “Comandante H“, quien deberá permanecer en prisión preventiva, así lo determinó el juez a cargo de la audiencia que se realizó este martes de forma virtual entre el penal del Altiplano y los juzgados de Tabasco.

Además, las fuentes consultadas por Uno TV revelaron que el juez a cargo de la audiencia determinó otorgar 3 meses de plazo para aportar pruebas.

Cabe señalar que la audiencia del exsecretario de seguridad de Tabasco comenzó desde el pasado viernes; sin embargo, su defensa pidió la duplicidad del término constitucional para determinar su situación legal y la audiencia se reanudó este martes.

Las fuentes consultadas también revelaron que Hernán Bermúdez Requena se mantuvo serio durante la audiencia y con actitud agresiva durante la misma.

