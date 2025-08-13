Abuelito de SLP se pierde y lo encuentran en Tampico… ¡Nadando cerca de un cocodrilo!

GENERANDO AUDIO...

El hecho ocurrió en Tampico, Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En un hecho insólito, en Tampico, un hombre de la tercera edad fue rescatado del Canal de la Cortadura, donde hay cocodrilos. Se sabe que el señor se había extraviado en San Luis Potosí y apareció en Tamaulipas.

Salvan a abuelito de ser devorado por cocodrilos

Medios locales indicaron que al señor se le identificó como Hermenegildo Uribe, de 87 años, el cual desapareció en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hace unos días.

En un video que circula en redes sociales se observa al abuelito nadando en el canal como si nada.

De camisa de cuadros, pantalón de vestir y zapatos, al señor de 87 años, dos jóvenes le ayudaron a salir del canal porque hay presencia de cocodrilos.

“Ya viene el juancho (cocodrilo), jefe. Le ayudo a salir. Ahí viene el cocodrilo”, dijo el joven que grabó el video.

A don Hermenegildo lo ayudaron dos jóvenes a salir del canal, pues, un cocodrilo estaba cerca y quizá lo hubiera atacado. Antes de que se acercara el reptil, las personas pidieron al abuelito sacar los pies del agua, pues, se sentó en la orilla para descansar un momento.

¿Cómo llegó a Tamaulipas?

El señor fue auxiliado y se les avisó a sus familiares, quienes se trasladaron a Tampico. No se sabe con exactitud cómo llegó a Tamaulipas, pues Ciudad Valles se localiza a unos 150 kilómetros de distancia de Tampico. En auto es un viaje de un poco más de dos horas.

