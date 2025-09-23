alerta-en-matamoros-por-gripe-aviar-detectada-en-playa-bagdad

GENERANDO AUDIO...

En Playa Bagdad encontraron una gaviona con gripe aviar. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Autoridades de Salud confirmaron influenza o gripe aviar en una gaviota encontrada muerta en Playa Bagdad, en Matamoros, lo que ha generado una alerta sanitaria en la región fronteriza de Tamaulipas.

¿Qué dicen las autoridades de la influenza aviar en Playa Bagdad?

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, explicó que el caso corresponde a una sola ave y aclaró que no existe, hasta ahora, contagio en humanos.

Las autoridades recomendaron no tocar aves muertas y reportarlas de inmediato a los números oficiales de Salud. Además, advirtieron que cualquier contacto puede implicar riesgos para la salud.

“Pues evidentemente las acciones son las de pedirle a la población que esté pendiente de las muertes de aves, que no se acerquen, que lo notifiquen y que hagamos un seguimiento por laboratorio para confirmar que sea este problema”.

Síntomas de gripe aviar en humanos

Detalló que los síntomas de gripe vigilar en personas son fiebre, malestar general y problemas respiratorios, por lo que recomiendan atención médica inmediata tras cualquier exposición.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]