Tamaulipas se prepara ante una crecida del río Pánuco.Foto:Cuartoscuro/Archivo

Las autoridades de Tamaulipas activaron medidas preventivas ante el incremento del nivel del río Pánuco, que afecta principalmente a los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

El gobernador Américo Villarreal Anaya instruyó a reforzar las acciones de protección a la población mediante una reunión interinstitucional encabezada por el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

En el encuentro participaron también autoridades municipales y el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

Durante la sesión se revisaron los pronósticos meteorológicos y los niveles de las estaciones hidrométricas, además de establecer estrategias de alerta temprana para responder ante posibles contingencias.

Protección Civil informó que se habilitarán refugios temporales en los tres municipios con el fin de brindar resguardo a la población en caso de ser necesario.

La dependencia estatal reiteró que mantiene coordinación con autoridades municipales y federales para garantizar la seguridad e integridad de las familias tamaulipecas ante cualquier eventualidad relacionada con el desbordamiento del río.

Autoridades prevén que el jueves, la crecida del río Pánuco se eleve y podría afectar a los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira en Tamaulipas.