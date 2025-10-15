Alertan a embarcaciones en Tampico por crecida del río Pánuco

GENERANDO AUDIO...

Río Pánuco ha aumentado su caudal por lluvias. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico (ASIPONA) informó que en las próximas horas se espera un incremento en el nivel del río Pánuco, por lo que pidió a pescadores, prestadores de servicios y responsables de embarcaciones reforzar las amarras y resguardar sus unidades para prevenir incidentes.

La dependencia explicó que estas medidas son necesarias para proteger la vida humana y evitar daños en las zonas del Recinto Portuario de Tampico, donde operan embarcaciones menores y mayores.

Piden precaución ante la crecida del Pánuco

El llamado se da luego de varios días de lluvias constantes en la región huasteca, lo que ha provocado que el río Pánuco registre un ascenso en su nivel.

Autoridades portuarias y de Protección Civil mantienen un monitoreo permanente sobre el cauce y recordaron la importancia de no realizar actividades náuticas o recreativas mientras se mantenga el incremento.

En el transcurso del día de hoy las autoridades decidieron suspender las clases en 80 escuelas del sur de Tamaulipas. Además de evaluar acciones preventivas en el caudal y las zonas ribereñas.

Continuará la vigilancia

Hasta el momento no se ha registrado desbordamiento; sin embargo, la ASIPONA señaló que continuará informando sobre el comportamiento del río y pidió estar atentos a los comunicados oficiales.

El río Pánuco atraviesa los estados de Tamaulipas y Veracruz, y desemboca en el Golfo de México, por lo que su nivel puede variar rápidamente según las lluvias registradas en la cuenca.

